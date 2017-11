The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Seit heute könnt ihr in Breath of the Wild eine Rüstung aus Xenoblade Chronicles 2 erhalten. Wir verraten euch, was ihr dafür tun müsst.

Wie in der letzten Nintendo Direct angekündigt, die sich mit dem bevorstehenden Release von Xenoblade Chronicles 2 befasste, wurde heute ein Update für The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht, das nicht nur die Unterstützung für die Recken-amiibo mitbringt, sondern auch eine spezielle Quest. In deren Rahmen erhaltet ihr eine Rüstung, die an die des Xenoblade-2-Protagonisten Rex angelehnt ist. Die Quest steht zur Verfügung, sobald ihr das Update 1.3.3 heruntergeladen habt.

Wie im Fall von anderen DLC-Rüstungen müsst ihr erst einmal drei bestimmte Orte in Hyrule aufsuchen, doch diesmal gibt es noch eine weitere Bedingung. Ihr müsst jene Orte bei Nacht aufsuchen, um nach einer besonderen Sternschnuppe Ausschau zu halten. Die ganze Aktion ist natürlich Promotion, um auf den bevorstehenden Release von Xenoblade Chronicles 2 am 1. Dezember einzustimmen.

Das Update sorgt außerdem dafür, dass Breath of the Wild mit den neuen Recken-amiibo, die diesen Freitag in den Handel kommen, kompatibel ist. Mit ihnen könnt ihr für Link unter anderem Rüstungen freischalten, die die auf den Titanen des jeweiligen Recken basieren. Der dazu passende Story-DLC soll immer noch in diesem Jahr erscheinen, auch wenn es nach wie vor keinen konkreten Termin dafür gibt. Im eShop ist vom 12. Dezember die Rede, doch es dürfte sich hierbei wahrscheinlich um ein Platzhalterdatum handeln.