The Legend of Zelda

Echte Fans legen sich zu Videospielen ja auch immer Sammlergegenstände zu, und dabei werden Waffennachbildungen immer beliebter. Das wiederum hat nun zu einer skurrilen Verhaftung in den USA geführt, nachdem ein Mann einen Anderen mit dem Master Sword aus Zelda attackiert hat.

Es gibt ja bekanntlich Nichts, was es nicht gibt. Das sieht man nun auch wieder anhand einer Story, die ihren Ursprung in Anchorage in Alaska hat. Im US-Bundesstaat wurde nun ein Mann verhaftet, weil er einen Anderen mit einer Nachbildung des Master Sword aus The Legend of Zelda attackiert hat.

Wie es zu dem Ganzen kam? Offensichtlich brach eine Prügelei zwischen mehreren Zimmergenossen in Alaska aus. Auslöser soll ein Verdächtiger gewesen sein, der von der Polizei nur T.P. genannt wird; sein Motiv ist noch unbekannt. Fakt ist aber, dass er zwei andere Mitglieder des Haushalts angegriffen hat, bevor er sich einem dritten zugewandt hat, Jeremy Tazruk.

Tazruk nahm die Herausforderung offensichtlich an, denn an dieser Stelle wird es nun skurril: Er griff zu seiner Nachbildung des Master Sword, das an der dortigen Wand hing, und versuchte sich zunächst mit dem Klingenschutz zu erwehren. Als das nicht funktioniert, machte er sich die Klinge des Schwertes dann wirklich zu Nutzen.

Der Streitauslöser T.P. wurde ins Krankenhaus gebracht und wegen einer Stichverletzung an den Rippen behandelt. Ob diese tatsächlich vom Schwerteinsatz oder möglicherweise auch von einem Messer stammen könnte, das Tazruk nach dem Einsatz des Master Swords ebenfalls noch zückte, was gegenwärtig nicht bekannt. Tazruk jedenfalls wurde deswegen verhaftet und sitzt nun vorerst hinter Gittern.