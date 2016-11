The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Offenbar besteht die Möglichkeit, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht zum Release der Nintendo Switch erscheint, sondern ein paar Monate später. Schuld ein unterschätzter Lokalisierungsaufwand sein.

Bisher sind viele Fans davon ausgegangen, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild pünktlich zum Nintendo-Switch-Release im März erscheint. Jedoch scheint der Termin im März momentan in den Sternen zu stehen. Wie Emily Rogers, ihres Zeichens Branchen-Insiderin, berichtet, soll die Lokalisierung des Titels momentan mehr Probleme bereiten als Nintendo sich vorgestellt hat. Angeblich sollte das neue Zelda-Abenteuer noch in diesem Jahr komplett lokalisiert worden sein, doch offenbar kann der selbst gesetzte Termin nicht mehr eingehalten werden.

Da nach der Lokalisierung noch ein Testzeitraum von drei bis sechs Monaten geplant ist, ergibt sich daraus, dass der Titel erst ein paar Monate nach dem Launch der neuen Nintendo-Konsole erscheint. Auch wenn Emily Rogers in der Vergangenheit mit einigen ihrer Äußerungen recht behalten hat, ist, solange nichts von offizieller Seite bestätigt wurde, weiter von einer Veröffentlichung im März auszugehen.