The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Im kommenden Jahr wird Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf den Markt bringen. Wer sich über das Spiel hinaus umgehend informieren möchte, der kann sich zudem auch einen offiziellen Strategieführer sichern.

Ein solches Buch wurde nun via Twitter bestätigt. Piggyback Guides hat ein Bild über den Kurznachrichtendienst veröffentlicht, das die Arbeit am offiziellen Buch zum Spiel bestätigt. Dieses wird euch einen umfassenden Durchlauf mit allen Geheimnissen offenbaren.

Auf dem veröffentlichten Bild werden im schattigen Bereich zudem noch zwei weitere Bücher angedeutet, die sich rund um die Zelda-Franchise drehen. Welche Inhalte diese beiden Bücher bieten werden, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird nach gegenwärtigem Planungsstand sowohl für Switch als auch Wii U in 2017 erscheinen; der genaue Termin steht noch aus.