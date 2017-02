The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo hat jetzt eine Erklärung für die ersten kostenpflichtigen DLCs in der Zelda-Geschichte abgegeben. Überzeugt sie euch?

Bill Trinen hat sich gegenüber IGN für die kostenpflichtigen Zusatzinhalte für The Legend of Zelda: Breath of the Wild gerechtfertigt. Seit Bekanntgabe von DLC-Inhalten wird dieser Vorgehensweise des Mario-Konzerns unter Spielern kontrovers diskutiert.

Laut Trinen habe man viel Zeit in die Entwicklung der riesigen Welt von Hyrule gesteckt, um letztlich das bestmögliche Spielerlebnis bieten zu können. Dann habe man festgestellt, dass besagte Welt zu groß sei, um nur eine Geschichte zu erzählen. Letzteres wäre laut ihm eine Verschwendung. Der erste DLC für The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird im Sommer erscheinen und der zweite ist für die Weihnachtszeit terminiert.

Kostenpflichtige Zusatzinhalte bzw. DLCs sind seit jeher ein Streitthema, da eine Fraktion der Spieler immer das Gefühl hat, dass ihnen ein Teil des Hauptspiels hinter einer Paywall vorenthalten wird. Entwickler sind allerdings auch lernfähig. So änderte Bethesda beispielsweise seine DLC-Politik nach Kritik an The Elder Scrolls IV: Oblivion grundlegend.