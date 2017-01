The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Unzählige Spekulationen gab es im Vorfeld des heutigen Nintendo-Events um den Erscheinungstermin des neuen Zelda-Titels. Nun hat Nintendo Nägel mit Köpfen gemacht.

Was wurde nicht alles geschrieben über den Erscheinungstermin von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Von einer Verschiebung auf Sommer 2017 war da bereits die Rede, ehe sich die Anzeichen zuletzt wieder verdichteten, dass der Titel doch pünktlich zum Launch der Switch erhältlich sein könnte. So kam es schlussendlich dann auch.

Erfreulicherweise schafft es Nintendo, das Spiel pünktlich mit der Konsole in den Handel zu bringen. The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird daher auch bei uns in Europa ab dem 03. März 2017 zu haben sein. Garniert wurde die Ankündigung, mit der das Event beschlossen wurde, auch mit einem neuen Trailer, den ihr euch im Folgenden ansehen könnt.

Randnotiz: Der Termin gilt nicht nur für die Switch, auch für die Wii U erscheint das Spiel wie geplant an diesem Tag.