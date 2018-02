Erneut wurden die DICE Awards vergeben und die besten Spiele des Jahres gekürt. Dabei ging vor allem Nintendo als großer Gewinner hervor. Gleich 10 Preise wurden an Spiele verliehen, die exklusiv für Nintendo-Plattformen erschienen sind.

Die Academy of Interactive Arts & Sciences hat wieder die besten Spiele des Jahres 2017 gekürt. Bei den DICE Awards war vor allem Nintendo der große Gewinner. Gleich zehn Preise räumte der Videospiel-Riese ab. Darunter etwa The Legend of Zelda: Breath of the Wild, welches mit vier Preisen, darunter Game oft he Year, Game Direction, Game Design und Adventure Game oft he Year gleich vier Preise einsackte. Super Mario: Odyssey wurde für das beste Sound Design gekürt.

Auch abseits der beiden großen Titel für die Nintendo Switch konnten die Spiele für die Konsole überzeugen. Mario Kart 8: Deluxe etwa bekam den Preis für das beste Rennspiel, Mario + Rabbids: Kingdom Battle konnte Strategy-Game-of-the-Year-Award einsacken und Snipperclips wurde als bestes Familienspiel ausgezeichnet. Auch Geyno Takeda von Nintendo wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Er war unter anderem an der Entwicklung des Nintendo 64, GameCube und der Wii beteiligt.

Nintendo war also der große Gewinner der diesjährigen DICE Awards. Aber natürlich wurden auch viele andere Spiele ausgezeichnet. Cuphead etwa bekam die Awards für Art Direction und Animation, der Preis für den besten Charakter ging an Senua aus Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Alle Gewinner der DICE Awards:

Game of the Year: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Cuphead Outstanding Achievement in Animation: Cuphead