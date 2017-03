The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo hat ein neues Update für The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht.

Wenn ihr euch heute erneut nach Hyrule begeben wollt, werdet ihr mit dem Download eines Updates für The Legend of Zelda: Breath of the Wild konfrontiert. Nach dem Herunterladen hat euer Spiel die Versionsnummer 1.1.1.

In dem offiziellen Change-Log ist die Rede davon, dass das Update kleine Verbesserungen vornimmt, um die allgemeine Spielerfahrung zu verbessern. Laut einigen Fan-Berichten wurde beispielsweise an der Framerate des Titels geschraubt.