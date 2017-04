The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Es ist ein neues Update für The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschienen, das das Spiel noch weiter verbessert.

Nachdem das letzte Update für The Legend of Zelda: Breath of the Wild unter anderem die Framerate verbessert hat, veröffentlichte Nintendo nun einen weiteren Patch für das Spiel auf der Switch. Damit wird die Version des Open-World-Adventures auf die Nummer 1.1.2 angehoben.

Zwar ist offiziell nur die Rede davon, dass ein paar Verbesserungen durchgeführt wurden, um die Spielerfahrung zu verbessern, jedoch berichten Fans darüber, dass ein Glitch entfernt wurde, der dafür gesorgt hat, dass ihr eine unbegrenzte Anzahl an Pfeilen für seinen Bogen haben konnte.

Bislang wird Breath of the Wild noch von ein paar Bugs geplagt. Darunter vor allem der bei manchen Spielern mehrfach hintereinander oder am Tag aufgehende Blutmond.