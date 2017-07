The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Eiji Aonuma gab neue Informationen zum kommenden DLC "Die Ballade der Recken" bekannt. Neben neuen Details dazu, wann der DLC spielen wird, wissen wir nun auch, dass ein beliebtes Kleidungsstück aus Windwaker sein Comeback feiert.

Eiji Aonuma, Produzent von Legend of Zelda: Breath of the Wild, gab während der Japan Expo, die in Paris stattfindet, neue Informationen zum kommenden, zweiten DLC „Die Ballade der Recken“, bekannt. So gab es nun die Bestätigung, dass ihr – entgegen diverser Theorien von Fans – als Link spielt und nicht als Prinzessin Zelda. Außerdem spielt die Geschichte der Erweiterung nach dem Bosskampf gegen Ganondorf und wird damit quasi ein Sequel und vermutlich an die Szene, ihr man nach dem Abspann zu Gesicht bekam, anknüpfen.

Außerdem gibt es einen kleinen Leckerbissen für alle Fans von The Legend Of Zelda: Windwaker. Das blaue Hummer-Shirt, dass Link zu Beginn des Abenteuers trägt, feiert sein Comeback. Ein Grund mehr also, sich auf das zweite DLC-Paket zu freuen, das voraussichtlich Ende des Jahres erscheint.