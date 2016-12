The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Das letzte große Wii-U-Highlight könnte eventuell nicht mehr für die Konsole erscheinen. Was sagt Nintendo dazu?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild sollte das letzte große Highlight für die Wii U werden, bevor alle Zeichen endgültig auf Switch stehen. Doch nun wurde genau diese Version laut eines japanischen Blogs (via NeoGAF) gecancelt. Als Grund dafür werden technische Probleme bei der Entwicklung genannt. Außerdem habe es eine massive Anzahl an Stornierungen der Vorbestellungen bei Amazon, Biccamera und Yamada Denki gegeben und der Titel wird nicht mehr auf der Webseite gelistet. Nintendo hat sich bisher, wenig überraschend, nicht offiziell zu dem Thema geäußert.

Aktuell ist völlig unklar, ob irgendein Wahrheitsgehalt hinter diesem Gerücht steckt, zumal der englische Text in dem oben erwähnten japanischen Blog alles andere als fehlerfrei ist. Grundsätzlich wären beide Szenarien denkbar, denn schon beim Übergang von GameCube auf Wii war Nintendo mit The Legend of Zelda: Twilight Princess ähnlich verfahren. Damals veröffentlichte man sowohl für die alte als auch die neue Hardware das Action-Adventure, wodurch praktischerweise gleich noch die spielerischen Unterschiede mit Bewegungssteuerung anschaulich demonstriert werden konnten.

Andererseits wird die Wii U vom Mario-Konzern schon länger eher stiefmütterlich behandelt und wenn das Gerücht über eine Release-Verschiebung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf den Sommer 2017 tatsächlich stimmt, würde eine exklusive Switch-Version wohl wirklich mehr Sinn machen, zumal die neue Hardware bereits im März in den Läden stehen wird.