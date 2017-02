The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Das US-Magazin GameInformer hatte zur Vorbereitung eines großen Artikels über The Legend of Zelda: Breath of the Wild die Gelegenheit einen Dungeon aus dem kommenden Action-Adventure zu spielen. Die Erfahrungen daraus ergeben Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Vorgängern der Reihe.

In jedem The-Legend-of-Zelda-Spiel gehören die Dungeons zu den wichtigsten Elementen und häufig den Höhepunkten des jeweiligen Teils. Einer festen Struktur folgend sind die zu erkundenden Tempel, Höhlen oder Ähnliches zentral mit den Geschichten der Spiele verbunden. In The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibt es bekanntlich über 100 Schreine, die eher klein ausfallen und nur aus einem Raum bestehen. Abseits von ihnen existieren aber auch die serientypischen aus zusammenhängenden Räumen bestehenden Dungeons mit Rätseln und einem Bossgegner am Ende. Durch eine Anspiel-Session der amerikanischen GameInformer sind neue Informationen zu den Dungeons im kommenden Abenteuer von Link bekannt. Die Beobachtungen der Kollegen beziehen sich jedoch ausschließlich auf den gespielten Abschnitt und können je nach Dungeon anders ausfallen.

Demnach weist das kommende Action-Adventure einige Unterschiede zur bisher bekannten Struktur der Vorgänger auf. So wurde die klassische Karte überarbeitet und statt einer Darstellung der einzelnen Ebenen, wird die Übersicht über den Dungeon nun als 3D-Modell dargestellt. Auf das Anzeigen von verschlossenen Türen, Truhen oder dem Bossgegner wird, genauso wie auf den altbekannten Kompass, verzichtet. Stattdessen weist die Karte auf wichtige Orte hin, die besucht werden müssen. Zugleich soll der gespielte Dungeon weniger labyrinthartig und kleiner ausfallen, als dies in vergangenen The-Legend-of-Zelda-Teilen der Fall war. Dadurch soll es möglich sein, sofort zu erkennen, was man machen muss und die Möglichkeit, sich zu verirren, ist nicht mehr gegeben.

Ergänzt wird das von einer, von GameInformer als freundlich beschriebenen, Stimme, die Link durch den Dungeon geleitet und hilfreiche Tipps gibt oder darauf hinweist, vorsichtig beim Bossgegner zu sein. Außerhalb des Dungeons sei diese Stimme nicht erklungen. Um wen es sich dabei handelt, wollte Nintendo anscheinend nicht verraten.

Ein wichtiges Element der Dungeons in den The-Legend-of-Zelda-Spielen sind die spezifischen Items, die in jedem verborgen sind und zum erfolgreichen Abschließen des jeweiligen Dungeons und zum Bezwingen des Bossgegners benötigt werden. In The Legend of Zelda: Breath of the Wild scheint Nintendo auf diese dungeon-spezifischen Items zu verzichten. Die GameInformer berichtet sogar, dass im angespielten Dungeon kein neuer Gegenstand gefunden wurde. Stattdessen habe man bereits alles, was benötigt wird, beim Betreten des Dungeons gehabt. Dementsprechend sind auch die Bossgegner nicht mehr auf die Nutzung einer speziellen Waffe oder eines Items ausgelegt. Es steht lediglich die Ausrüstung zur Verfügung, die man dabei hat.

Als weiteren Aspekt erwähnen die Kollegen Elemente, die wahrscheinlicher als das bereits Beschriebene spezifisch für den gespielten Dungeon sein können. Definitiv auch außerhalb anzutreffen sind die kristallförmigen Schalter, die Link beispielsweise mit einem Schwertschlag aktivieren kann. Spezieller wird es bei einer giftigen Flüssigkeit, die als Malice betitelt wird und bei Berührung Schaden zufügt. Augen, die in der Flüssigkeit auftauchen, können besiegt werden, um das Malice zu beseitigen. Dies wurde auch für Rätsel eingesetzt. Des Weiteren konnte der Dungeon über die 3D-Karte manipuliert werden, nachdem Link sein Sheikah Slate auf einen Schalter gelegt hat. Durch neigen des Dungeons konnten neue Wege freigelegt oder Schalter verschoben werden.

Wie sich die Beobachtungen auch in anderen Dungeons zeigen, erfahren wir, sobald The Legend of Zelda: Breath of the Wild pünktlich zum Launch der Nintendo Switch am 03. März weltweit für die neue Konsole und die Wii U erschienen ist.