Für Käufer der Retail-Fassung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, gibt es nun eine wichtige Information. Denn anscheinend wird man bestimmte Spielinhalte trotz Disc auf der Wii U installieren müssen.

Darauf lässt ein Eintrag auf der Produktseite des Spiels bei Nintendo schließen. Dort ist die Rede davon, dass das Spiel drei Gigabyte an Speicherplatz auf eurer Konsole benötigt, wenn ihr es physisch im Laden kauft. Im Vergleich zur Switch-Fassung fällt die Wii-U-Version nur unbedeutend kleiner aus. Dabei könnt ihr das Spiel auf den internen Speicher der Konsole oder eine externe USB-Festplatte installieren.