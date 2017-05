The Legend of Zelda

Nach Mario und Fire Emblem könnte neben den Bewohnern von Animal Crossing bald auch Link einen Ausflug auf Smart-Geräte unternehmen. Einem Bericht des Wall Street Journals ist ein Mobile-Ableger von The Legend of Zelda geplant.

Seit Nintendo in Kooperation mit dem japanischen App-Entwickler und -Betreiber DeNA diverse Spiele für Smart-Geräte basierend auf bekannten Marken des Traditionsunternehmens angekündigt hat, sind bereits erste Titel erschienen. Super Mario Run und Fire Emblem Heroes könnten neben Animal Crossing weitere prominente Gesellschaft erhalten. Wie das Wall Street Journal meldet, ist ein Mobile-Ableger von The Legend of Zelda geplant. Die US-Zeitung beruft sich auf anonyme Quellen, die mit der „Materie vertraut“ sein sollen.

Weiter heißt es, die Veröffentlichung eines The-Legend-of-Zelda-Titels für Smartphones und Tablets sei nach Erscheinen des Mobile-Ablegers von Animal Crossing geplant. Dieser musste in der Vergangenheit bereits Super Mario Run und Fire Emblem Heroes Platz machen und wurde deshalb mehrmals verschoben. Ursprünglich sollte Animal Crossing im Geschäftsjahr 2017, das am 31. März endete, erscheinen. Mittlerweile wird mit einer Veröffentlichung in der zweiten Jahreshälfte 2017 gerechnet. Das The-Legend-of-Zelda-Mobile-Spiel könnte demnach ebenfalls noch in diesem Jahr den Weg auf Smart-Geräte finden. Eine Verschiebung oder Änderung der Veröffentlichungs-Reihenfolge ist nicht auszuschließen.

Angesichts des Erfolgs von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und der Switch, wäre ein Mobile-Ableger der Action-Adventure-Reihe logisch (Zur News: So gut verkauft sich die Konsole wirklich). Nintendo könnte das Ziel anstreben, potenzielle Kunden neugierig auf Links aktuelles Abenteuer zu machen und somit zur Switch zu bringen. Der Bericht des Wall Street Journals ist bisher allerdings unbestätigt und sollte deshalb als Gerücht betrachtet werden. Auf Nachfrage der US-Zeitung verweigerten Nintendo und DeNA einen Kommentar.