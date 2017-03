The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Breath of the Wild steht für Veränderungen: Den Grund dafür, warum Link aber keine grüne Mütze mehr trägt, hätte wohl niemand vermutet.

Offene Welt, Sprachausgabe, zerbrechliche Waffen. The Legend of Zelda: Breath of the Wild macht so einiges anders als seine Vorgänger. Für Verwunderung sorgte bereits der erste Trailer zum Spiel, der während der E3 2014 gezeigt wurde. Dort war Link zu sehen, wie er mit einem gezielten Pfeilschuss einen Wächter ausschaltete. Das Besondere: Er trug weder das fest mit der Reihe verflochtene grüne Outfit, noch war von einer Mütze eine Spur zu sehen. Auch im finalen Spiel gibt es auf herkömmlichem Wege keine Möglichkeit, das klassische Heldenwams zu tragen. Nur durch amiibo kann beispielsweise das Gewand von Link aus Wind Waker freigeschaltet werden.

Das angedachte Hauptkleidungsstück blieb allerdings blau, eine Mütze gibt es immer noch nicht. Der Art Director von The Legend of Zelda, Satoru Takizawa hat in einem Interview mit Polygon verraten, warum man sich für diesen Bruch entschieden hatte. "Je fortgeschrittener die Grafik der Spiele wird, desto schwieriger wird es, die Mütze cool aussehen zu lassen. Je realistischer ein neuer Titel im Allgemeinen wird, desto schwieriger ist es, sie auf eine ansprechende Weise zu präsentieren. In Twilight Princess haben haben wir den Hut länger gemacht, damit er im Wind flattern kann." Damit hätte man das Limit erreicht, durch das die Mütze noch "cool" aussehe.

Genau umgekehrt viel die Entscheidung beim Nachfolger Skyward Sword aus. Dort wurde die Kopfbedeckung bewusst verkürzt, damit sie sich weniger bewegen würde. In Takizawas Grundgedanken sei Link immer ein Samurai gewesen. Dabei sei es unerheblich für Link, stets die gleiche Kleidung zu tragen. Vermisst ihr die klassische Kleidung oder ist die "Coolness" in euren Augen geglückt gestiegen?