The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat neue Features in die Videospielreihe rund um Links Abenteuer gebracht. Eins davon könnte nun ein neuer Standard werden.

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist Link zum ersten Mal in einer offenen Welt unterwegs. Im Interview mit der japanischen Zeitschrift Famitsu wurde Eiji Aonuma auf dieses Feature angesprochen. Der Game Producer des Rollenspiels wurde gefragt, ob der Nachfolger auch eine offene Welt haben wird. Laut Eiji Aonuma wird das wahrscheinlich zukünftig der Standard für die nächsten Spiele der Reihe sein. Ob das eintrifft, wird sich zeigen.

Nintendo hat The Legend of Zelda: Breath of the Wild am 03. März 2017 für die Nintendo Switch und die Wii U veröffentlicht. Unser Test steht zum Nachlesen bereit.