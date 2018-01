The Legend of Zelda

Es gab ja erst vor einigen Tagen Gerüchte rund um The Legend of Zelda, wobei hier von einem neuen 3DS-Ableger die Rede war. Womöglich könnte Nintendo aber auch einen neuen Teil für die Switch ankündigen. Wir verraten euch, was dahinter steckt.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Immer noch halten sich die Gerüchte, dass Nintendo am 11. Januar eine große Direct-Konferenz abhalten könnte, um neue Spiele für 2018 und 2019 vorzustellen; offiziell angekündigt wurde dieses Event aber weiter noch nicht. Sollte es aber so kommen, dann könnte The Legend of Zelda dabei durchaus eine größere Rolle spielen.

Zuletzt berichteten wir ja bereits, dass The Legend of Zelda: Link's Awakening voraussichtlich für den Nintendo 3DS neu aufgelegt werden könnte. Jetzt gibt es aber auch weitere Spekulationen um einen neuen Teil für die Switch - und diese haben ihren Ursprung bei Nintendo selbst.

Die Japaner haben zuletzt bei verschiedenen Webseiten und Spielemagazinen angefragt, um sich die Erlaubnis einzuholen, Zitate aus alten Reviews von The Legend of Zelda: A Link Between Worlds verwenden zu dürfen. Wofür man diese Zitate konkret benötigt, ließ man natürlich nicht vom Stapel, aber die derzeit gängigste Theorie ist, dass das Spiel auf die Switch portiert werden könnte.

Eine Alternative wäre, dass Nintendo einen Re-Release auf dem 3DS anstrebt, aber das erscheint dann doch eher unwahrscheinlich. Schließlich fährt das Unternehmen die Unterstützung des langjährigen Handhelds zugunsten der Switch immer weiter zurück. Stattdessen könnte man mit einer Portierung auf die Switch das Line-up für die Hybrid-Konsole weiter mit einem hauseigenen Titel stärken. Zudem könnte man so auch Zelda-Fans vorerst bei der Stange halten, ehe man wirklich Neuigkeiten zu einem echten Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild verkünden kann. Ein solcher befindet sich zwar in der Mache, könnte schlimmstenfalls aber noch mehrere Jahre vom Release entfernt sein.

Vielleicht wissen wir ja noch in dieser Woche mehr, sollte Nintendo wirklich eine Direct-Konferenz abhalten. Wir halten euch auf dem Laufenden.