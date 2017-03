The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Die Spielwelt des aktuellen The Legend of Zelda: Breath of the Wild fällt bekanntermaßen riesig aus. Einen Überblick soll euch nun auch ein neues Fan-Projekt verschaffen.

Fans von The Legend of Zelda haben sich für ein Projekt nun zusammen getan, um die gigantische offene Spielwelt des neuen Teils für Switch und Wii U als interaktive, hochauflösende Karte im Netz zu veröffentlichen. Eine erste Alpha-Version ist nun online. Die Macher fordern weitere Fans dazu auf, sich dem Projekt anzuschließen, um das Unterfangen so meistern zu können.

Die interaktive Karte wurde von Zelda Universe ins Leben gerufen. Es sei ein wahrhaft "RIESIGES Community-Projekt", bei dem viele Mitwirkende am Zelda-Wiki bereits an Bord sind. Auf der Map soll zwischen signifikanten Orten wie Schreinen, Nebenquests und Sammelgegenständen unterschieden werden. Künftige Versionen der Karte sollen dann gar auch über 3D-Modelle verfügen. Ziel sei es schlussendlich sogar, zum Google Street View für Zelda: Breath of the Wild zu werden.

Von einer ersten Version des groß angelegten Community-Projekts könnt ihr euch auf dieser Webseite überzeugen.