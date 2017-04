The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware, kurz BIU, hat zusammen mit der GfK nun die deutschen Software-Charts für den abgelaufenen Monat März veröffentlicht.

Im deutschen Software-Ranking hat sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild im März besonders gut geschlagen. Der Anfang des Monats zusammen mit der neuen Plattform Switch veröffentlichte Titel verkaufte sich in hiesigen Gefilden am häufigsten und sicherte sich laut GfK-Erhebungen Platz 1 im Ranking.

Dabei ließ der Titel gleich mehrere neue Schwergewichte hinter sich. Horizon: Zero Dawn muss sich mit Platz 2, Ghost Recon: Wildlands mit Rang 3 und Mass Effect: Andromeda mit Platz 4 begnügen. Mit 1-2-Switch! schaffte es zudem ein weiterer Switch-Titel in die Top 10 in Deutschland.