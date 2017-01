The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Im März erscheint The Legend of Zelda: Breath of the Wild für die neue Nintendo Switch und die Wii U. Grund genug, um sich ein Video mit einem Grafikvergleich der beiden Fassungen anzuschauen.

Wenn am 03. März The Legend of Zelda: Breath of the Wild für die Wii U und die Nintendo Switch erscheint, werden sich viele Spieler die Frage stellen, ob sich die Anschaffung der neuen Konsole für den Titel lohnt.

Das haben sich auch die Fans von ninten2tv gedacht und einen kleinen Grafikvergleich zwischen den beiden Fassungen angefertigt, in dem man erkennen kann, dass die Fassung für Nintendos Next-Gen-Konsole klar die Nase vorne hat. Jedoch sieht auch die Version für Nintendos aktuelle Konsole nicht schlecht aus.

Was ist eure Meinung? Lohnt sich die Anschaffung der Switch für The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder bleibt ihr bei der Wii U?