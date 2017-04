The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Wo liegt der höchste Punkt in The Legend of Zelda: Breath of the Wild und wie erreicht man ihn? Die Antwort wird euch verblüffen.

Habt ihr euch während des Zockens von The Legend of Zelda: Breath of the Wild gefragt, wie man den höchsten Punkt der Spielwelt eigentlich erreichen kann? Der YouTuber mety333 hat die absolute Spitze erklommen. Und zwar mit einer wirklich kuriosen Methode.

So hat er sich eine Metallbox geschnappt, diese auf einer Lore platziert und via Magnetismus in die Höhe transportiert. So war es möglich, dass er den höchsten Punkt der Karte erreicht und anschließend mit dem Gleitschirm einen enormen Teil der Karte überquert. Das ganze Unterfangen könnt ihr im unteren Video anschauen. Habt ihr selbst schon solche interessanten Inhalte im Spiel entdeckt? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen!