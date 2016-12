The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Der Late-Night-Moderator Jimmy Fallon hat als einer der ersten Zelda: Breath of the Wild auf Nintendo Switch spielen dürfen. Dabei ließ sich auch ein interesantes Detail an der Konsole selbst erkennen.

In der letzten Ausgabe der Tonight Show mit Jimmy Fallon waren der Nintendo-of-America-Präsident Reggie Fils-Aimé und Shigeru Miyamoto zu Gast. Scheinbar handelte es sich nur um einen Besuch, bei dem der baldige Release von Super Mario Run promoted werden sollte. Nachdem der Gastgeber einen Level des ersten richtigen Smartphone-Spiels von Nintendo gespielt hatte, kündigte Reggie "eine weitere Überraschung" an. Unter einer Fragezeichenbox verbarg sich die ganze Zeit die kommende Konsole Nintendo Switch. Darin befand sich kein geringeres Spiel als The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Es ist deutlich sichtbar, wie viel flüssiger der Titel, selbst ohne Dock, auf der Switch läuft.

Das ist das erste Mal, dass das Spiel öffentlich auf der neuen Konsole und nicht auf der Wii U zu sehen ist. Entsprechd begeistert zeigte sich Jimmy Fallon von Spiel und Plattform. Mehr Informationen als die bekannte vollständige Enthüllung am 12. Januar gab es allerdings nicht, zumindest nicht offiziell. Trotzdem ist in dem Videomitschnitt ein interessantes Detail zu erkennen. Es sieht so aus, als würde Nintendo Switch tatsächlich einen USB-C-Anschluss verwenden (siehe Bild oben).

Bisher ist bis auf das grundlegende Konzept nicht viel über die neue Konsole bekannt. Neuerliche Gerüchte berichten von Dark Souls für Nintendo Switch oder einem Crossover-Rollenspiel von Mario und den Rabbids. Zudem arbeiten die Schöpfer von Xenoblade Chronicles, Monolith, an einem neuen Projekt. Zuletzt verärteten sich die Gerüchte, dass auf der neuen Konsole endlich GameCube-Titel in der Virtual Console angeboten werden.