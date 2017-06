The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Natürlich widmete sich Nintendo während seiner E3-Präsentation auch dem Blockbuster The Legend of Zelda: Breath of the Wild, der mit neuen Zusatzinhalten versehen wird.

Der erste DLC im Erweiterungspass wird bekanntermaßen den Namen "The Master Trials" bzw. "Die legendären Prüfungen" tragen. Dieser wurde mit dem 30. Juni 2017 auch konkret datiert; die Wartezeit fällt also nicht mehr lange aus. Im Zusatzpaket erwarten euch der "Pfad des Helden", neue Rüstungen, die Krog-Maske und der Master-Modus

Mit "The Champion's Ballad" bzw. "Die Ballade der Recken" wurde zudem auch der zweite DLC, der Teil des Erweiterungspass ist, angeteasert. Dieser soll im Laufe des Winter 2017 erscheinen, dürfte also im Weihnachtsgeschäft pünktlich zu den Ferien zu haben sein.