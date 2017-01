The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild im Sommer 2017 erscheint, gibt es Hinweise auf einen früheren Release-Termin.

Vor ein paar Wochen gab es die inoffizielle Hiobsbotschaft: The Legend of Zelda: Breath of the Wild soll doch nicht zum Launch der Nintendo Switch erscheinen. Doch nun sind Hinweise aufgetaucht, dass der Titel möglicherweise doch eher erscheinen wird.

Denn der britische Händler GAME hat im Rahmen der Switch-Promotion ein paar neue Werbematerialien am Start. So haben Vorbesteller nicht nur die Chance eine der neuen Konsolen zu gewinnen, sondern es ist auch die Rede davon, dass der neue Ableger der Zelda-Franchise im März das Licht der Welt erblickt.

Jedoch besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass die Informationen der Kette veraltet sind und so auf dem neue Werbematerial gelandet sind. Gewissheit gibt es möglicherweise Mitte Januar, wenn Nintendo die Switch ausführlich vorstellen wird.