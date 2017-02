The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Was lange währt, wird endlich gut: Der Veröffentlichung des neuen Zelda-Titels scheint nun endgültig nichts mehr im Wege zu stehen.

Die Veröffentlichung der Nintendo Switch erfolgt mittlerweile binnen Monatsfrist und auch der größte Blockbuster für die neue Konsole, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, scheint bereit für den Launch. Nach etlichen Verzögerungen des Spiels auf der Wii U und der Ankündigung auch für die Switch, hat das Spiel nun den Gold-Status erreicht.

Wie nun via Twitter publik wurde, veranstaltete Nintendo unlängst eine kleine Party in einem Hotel. Hintergrund des Events war der Abschluss der Entwicklungsarbeiten am neuen Zelda-Titel. Auch Mastermind Shigeru Miyamoto war auf der Partie vor Ort.

Der pünktlichen Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Switch und Wii U am 03. März 2017 sollte nun nichts mehr im Wege stehen.