The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Seit Freitag ist nicht nur die neue Nintendo-Konsole Switch erhältlich, sondern endlich auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Schon jetzt avancierte das Spiel dabei zu einem der am besten bewertesten aller Zeiten.

Der neueste Zelda-Teil heimste einen Top-Wertung nach der anderen ein. Auch bei uns kam The Legend of Zelda: Breath of the Wild im Testbericht bekanntermaßen sehr gut weg. Die guten Wertungen führen in ihrer Gesamtheit dazu, dass der Titel schon jetzt als eines der am besten bewertesten Spiele aller Zeiten gilt.

So verfügt das aktuelle Zelda mittlerweile über einen Metascore von 98, womit dieses auf Platz 4 der Liste der von Kritikern am meisten abgefeierten Spiele landet. Mit der gleichen Wertung liegen noch Grand Theft Auto IV und Tony Hawk's Pro Skater 2 vor dem Zelda-Abenteuer auf den Rängen 2 und 3. Ganz oben thront indes der N64-Vorgänger The Legend of Zelda: Ocarina of Time mit einem Metascore von 99.

Beachtenswert: Die Titel, die sich in dieser Liste ganz vorne tummeln, erschienen allesamt in den Jahren 1998 bis 2008, so dass es schon längere Zeit keinem aktuelleren Titel mehr gelungen ist, nach ganz vorne durchzustoßen. Dieses Kunststück ist nun The Legend of Zelda: Breath of the Wild geglückt.

Die Top 5 der mit den höchsten Metascores versehenen Titel im Überblick:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (N64) - Metascore: 99 Tony Hawk's Pro Skater 2 (PSone) - Metascore: 98 Grand Theft Auto IV (PS3) - Metascore: 98 The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch) - Metascore: 98 SoulCalibur (Dreamcast) - Metascore: 98