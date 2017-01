The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Ein Mammut-Projekt wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild erfordert viele Jahre lang viel Arbeit von einer Menge Personen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass wohl auch Manaka Kataoka bei dem Soundtrack zum Spiel mitgearbeitet hat.

Das lässt sich dem Programm der Konzerte zum 30. Geburtstag der Zelda-Franchise entnehmen. So soll Kataoka als Lead Composer gearbeitet haben. Kataoka war in der Vergangenheit vor allem für die Musik aus Animal Crossing: New Leaf und Animal Crossing: Let's Go to the City verantwortlich, hat jedoch auch bei Titeln wie The Legend of Zelda: Spirit Tracks oder auch Wii Fit mitgeholfen.