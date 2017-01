The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Wie seit der E3 bekann ist, wird Zelda: Breath of the Wild erstmals Sprachausgabe haben. Sogar eine deutsche Fassung wird eingesprochen. Darüber hinaus wurden einige hüsche Sammlereditionen für das Open-World-Adventure angekündigt.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild macht bekanntlich einiges anders als all seine Vorgänger. Dazu zählt auch die serieninterne Neuheit der ausführlichen Sprachausgabe. Schon in der japanischen Version zeigt sich, wie sehr der Titel von emotionalen Stimmen profitieren kann. Wie nun bekannt ist, gibt es nicht nur eine japanische und eine englische Vertonung, sogar eine deutsche Sprachausgabe ist verfügbar.

Wie wir finden, ist sie gar nicht so übel geworden, wenngleich Jennifer Lawrences Synchronstimme für Zelda leider in letzter Zeit in zu vielen Filmen zu hören ist. Was haltet ihr von der Vertonung? Werdet ihr Breath of the Wild auf Deutsch spielen oder lieber auf eine andere Sprache wechseln, sofern möglich? Darüber hinaus wurden einige Sammleredition für das Spiel angekündigt, von denen die europäische leider am kleinsten ausfällt. Enthalten sind hierzulande eine Kopie des Spiels, eine Statue des "Master-Schwerts des Lebens" und eine Musikauswahl auf CD. In den amerikanischen und japanischen Versionen sind darüber hinaus eine Karte von Hyrule und eine schicke Tragetasche für die Konsole enthalten.