The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Der Hersteller First 4 Figures, der seine Expertise in der Herstellung von Figuren vorweist, hat eine Figur zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt.

Fans von The Legend of Zelda: Breath of the Wild aufgepasst! Der bekannte Sammelfiguren-Hersteller First 4 Figures hat, eigens zum anstehenden Release des neuesten Teil der Franchise, eine schicke Figur angekündigt.

Diese ist über 25 Zentimeter groß und kommt recht detailliert daher. Dargestellt wird Link, wie er in der bekannten Pose mit seinem Bogen zielt und bereit ist, einen Pfeil zu verschießen. Wann genau und zu welchem Preis die Figur erworben werden kann, ist bisher noch nicht bekannt.