The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Pünktlich zum Launch der Nintendo Switch erscheint neben The Legend of Zelda: Breath of the Wild ebenfalls eine neue Serie an amiibo zum Action-Adventure. Mittlerweile ist bekannt welche Vorteile diese in Links neuem Abenteuer mit sich bringen.

Die amiibo-Figuren haben sich für Nintendo als wahre Goldgrube herausgestellt. Deshalb überrascht es nicht, dass zu jedem größeren Spiel neue amiibo oder ganze Serien veröffentlicht werden. So auch zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Das Action-Adventure erhält pünktlich zur Veröffentlichung fünf neue amiibo, die neben zwei Link-Varianten und Zelda auf den neuen Wächtern und den Bokblin basieren. Welche Funktionen die Figuren in dem Action-Adventure freischalten war bisher unbekannt. Durch den Versand der Nintendo Switch samt Zubehör an die internationale Presse sind nun auch die durch die amiibo freischaltbaren Boni für The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekannt geworden.

In einem Video auf YouTube zeigt GameXplain die Rückseite der amiibo-Verpackungen und die dort aufgelisteten Hinweise zu den Funktionen der Figuren. Demnach schalten die neuen The-Legend-of-Zelda-amiibo Waffen und Gegenstände frei, die Link bei seinem Abenteuer helfen sollen.

Durch den Reiter-Link-amiibo bringt neben einem speziellen Schwert einen neuen Sattel für die Pferde im Spiel. Link als Bogenschütze schaltet einen Bogen frei, während Zelda die Möglichkeit der frühzeitigen Nutzung eines Hylia-Schildes ermöglicht. Der Bokblin bringt zwei besondere Keulen ins Spiel und der Guardian bringt euch neben dem im ersten Trailer zum Spiel gesehenen Pfeil zusätzliche Gegenstände, deren Funktion noch nicht bekannt ist.

Alle Waffen und Gegenstände, die durch die amiibo-Figuren freigeschaltet werden, sollen auch normal im Spiel gefunden werden können. Demnach dienen die neuen amiibo lediglich dazu früher an bessere Waffen zu gelangen und sich somit einen Vorteil zu verschaffen. Interessanterweise fehlt auf den Verpackungen der amiibo eine Beschreibung zur Verwendung mit der Nintendo Switch. Lediglich Wii U und (New) 3DS werden aufgeführt. Da der amiibo-Support für die neue Konsole bereits bestätigt ist, dürfte sich dieses Detail in Zukunft ändern.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint zum Launch der Nintendo Switch am 3. März 2017. Die neuen amiibo werden pünktlich zur Veröffentlichung des Action-Adventure ebenfalls erhältlich sein. Wie erst kürzlich bekannt wurde, arbeitet Nintendo erstmals in der Reihe an DLC für The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Die Zusatzinhalte sollen im Sommer und Winter 2017 erscheinen und werden ausschließlich gemeinsam erhältlich sein.