The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Die vier Recken-amiibo zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheinen auch hierzulande als besonderes Bundle.

Ein entsprechender Produkteintrag ist nun auf der deutschen Webseite von Nintendo aufgetaucht. Die vier amiibo-Figuren rund um den DLC "Die Ballade der Recken" sind auch in Deutschland als Vierer-Bundle eingeplant. Dieses war zuvor ausschließlich für den japanischen Markt bestätigt gewesen.

Der Release-Termin wird noch vage mit Winter 2017 angegeben. Sie dürften höchstwahrscheinlich gleichzeitig mit dem Story-DLC im Winter erscheinen. Eine Funktionalität innerhalb des Zusatzinhaltes wurde von Eiji Aonuma bestätigt. Sollte es diesbezüglich genauere Infos geben, lest ihr darüber natürlich bei Gameswelt.