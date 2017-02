The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird einen Modus bieten, in dem ihr weniger HUD-Informationen auf dem Bildschirm vorfinden werdet.

Falls euch das HUD, kurz für Head-Up-Display, in The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht gefällt, gibt es gute Nachrichten für euch. Denn wie ein YouTuber nun herausgefunden hat, wird es einen sogenannten "Pro-HUD-Modus" geben.

In diesem werdet ihr weniger Informationen auf dem Bildschirm vorfinden. So werden beispielsweise die Temperatur-Anzeige oder auch die Mini-Map deaktiviert. Im folgenden Video könnt ihr einen Blick auf den Modus werfen, bevor ihr ihn am 03. März selbst auf Wii U und der Nintendo Switch ausprobieren könnt.