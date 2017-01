The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Die Nintendo Switch bringt einige neue Features mit, die es auf der Wii U noch nicht gab. Wie Produzent Eiji Aonuma nun in einem Interview bestätigte, wird The Legend of Zelda: Breath of the Wild aber eine der Switch-Neuerungen nicht unterstützen.

Im Zuge der Präsentation der Nintendo Switch am 13. Januar 2017 stellte Nintendo den Wii-U-Nachfolger ausführlich vor. Neben dem zentralen Mobile-Feature und den damit verbundenen unterschiedlichen Möglichkeiten zu spielen, wurden auch die Joy-Con-Controller und ihre Features thematisiert. Eine der neuen Möglichkeiten, die Nintendo zeigte, war das sogenannte HD Rumble. Wie Serien-Produzent Eiji Aonuma in einem Interview mit der französischen Seite Gameblog bestätigte, wird The Legend of Zelda: Breath of the Wild die neue Vibrations-Technologie jedoch nicht unterstützten.

In dem Interview merkt Aonuma an, dass HD Rumble außergewöhnlich sei und er es gerne im kommenden Action-Adventure verwendet hätte. Da The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht exklusiv für die Nintendo Switch entworfen wurde, war es den Entwicklern jedoch nicht möglich, einzigartige Möglichkeiten der Konsole, wie etwa HD Rumble, zu nutzen. Weiter führt Aonuma aus, dass der neuste The-Legend-of-Zelda-Teil auf Switch und Wii U eine identische Gameplay-Erfahrung bieten soll.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wurde erstmals 2013 für die Wii U angekündigt und anschließend mehrmals verschoben. Während der Nintendo-Switch-Präsentation bestätigte Nintendo das Action-Adventure als Launch-Titel für die neue Konsole. Nintendo Switch und The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheinen weltweit am 03. März 2017. Die Wii-U-Version kommt am selben Tag in den Handel.