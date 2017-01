The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Bereits unlängst berichteten wir ja, dass entgegen früherer Spekulationen The Legend of Zelda: Breath of the Wild nun doch früher als Sommer 2017 zu haben sein könnte. Womöglich klappt es nun gar zum Launch der Konsole.

So berichten nun die für gewöhnlich gut informierten von Eurogamer unter Berufung auf anonyme Quellen, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild nun doch zum Launch der Switch erhältlich sein könnte - zumindest in Nordamerika und in Japan. Was Europa betrifft, so stellt sich die Thematik durchaus problematischer dar.

Mehrere Quellen, die Nintendo nahe stehen sollen, hätten demnach ausgeführt, dass Nintendo das bestmögliche Launch-Line-up für die Switch gewährleisten wolle. Nach Ansicht von Nintendo Japan und Nintendo America sei daher die pünktliche Veröffentlichung des neuen Zelda unumgänglich.

Diese Ansicht teilt sicherlich auch Nintendo Europa, allerdings könnte es hier sprachliche Barrieren geben. Es ist unklar, ob Nintendo nämlich die umfassenden Lokalisierungsarbeiten aufgrund der zahlreichen verschiedenen europäischen Sprachen bis zum März wird abschließen können.

Gegenwärtig bestehen daher verschiedene Möglichkeiten: Entweder Nintendo nimmt alle verfügbaren Ressourcen in die Hand, um alle lokalisierten Versionen tatsächlich bis März noch zu schaffen oder aber das Spiel wird zwar zum Switch-Launch, allerdings nur mit begrenzter Sprachauswahl erhältlich sein. Zusätzliche Sprachoptionen könnten später per Patch nachgeliefert werden. Im Übrigen bliebe als dritte Option schlicht, den Release in Japan und in den USA zwar durchzuziehen, den Titel in Europa aber später zu veröffentlichen.

Offizielle Aussagen gibt es womöglich am 13. Januar, denn dann wird Nintendo die Switch ausführlich vorstellen.