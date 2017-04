The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Aktuell deuten neue Eintragungen bei dem amerikanischen Händler Best Buy darauf hin, dass demnächst drei weitere amiibo für The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheinen könnten, die ebenfalls Rüstungen freischalten, die so im Spiel nicht erhältlich sind. Konkret ist die Rede vom Outfit der Grimmigen Gottheit und dem Skyward-Sword-Link.

Auf der Seite des Händlers Best Buy sind plötzlich Platzhalter für drei bisher unangekündigte neue amiibo-Figuren aufgetaucht, die mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild kompatibel sein sollen. Die wurden vom findigen Reddit-User Pokemiibomadness auf der Seite des Händlers entdeckt. Was genau die neuen amiibo in Nintendos Rollenspiel freischalten werden, ist bisher noch nicht bekannt, allerdings gibt es bereits allerhand Spekulationen darüber.

Bisher werden die neuen amiibo nur unter dem Namen „Nintendo Switch amiibo“ gelistet. Genaue Spezifikationen fehlen komplett. Spekuliert wird aber darüber, dass die neuen amiibo zum einen das Fierce-Deity-Set, (im Deutschen Grimmige Gottheit) aus The Legend of Zelda: Majora's Mask und Links traditionelles Set aus The Legend of Zelda: Skyward Sword freischalten könnte. Der dritte amiibo im Bunde, so wird vermutet, könnte dann den Link aus The Legend of Zelda: Twilight Princess auf die Nintendo Switch bringen.

Bereits vorher sind Screenshots vom Fierce-Deity-Set und dem Skyward-Sword-Outfit im Internet kursiert. Bisher hat aber noch niemand einen Weg gefunden, diese im Spiel freizuschalten. Gut möglich also, dass das erst die kommenden amiibo ermöglichen.