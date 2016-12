The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Die JRPG-Reihe The Legend of Heroes wird abermals fortgesetzt. Nihon Falcom hat nun den dritten Teil von Trails of Cold Steel offiziell angekündigt.

Das Entwicklerstudio Nihon Falcom bestätigte mit The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III eine abermalige Fortsetzung der Reihe. Der dritte Teil wird zunächset in Japan veröffentlicht. Unter dem Namen Eiyuu Densetsu: Sen no Kiseki III wird das Spiel dort zunächst im Herbst 2017 zu haben sein. Weiterhin wird der Titel exklusiv für Sonys PlayStation 4 veröffentlicht.

Die Handlung hängt mit den Vorgängern Trails of Cold Steel und Trails of Cold Steel II natürlich zusammen, zumal es sich um ein Sequel handelt. Angesiedelt ist dieses im Jahr 1206 nach dem Ende des Bürgerkriegs. Das Erebonian Empire hat in der Zwischenzeit ein neues Zeitalter eingeläutet und neue Helden werden sich breit machen.

Eine westliche Umsetzung wurde bisher noch nicht bestätigt, ist aber zu erwarten.