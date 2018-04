The Legend of Bum-bo

Zwei Jahre nach der Ankündigung sehen wir endlich, wie The Legend of Bum-bo in Bewegtbildern aussieht. Das rundenbasierte Puzzle-RPG ist ein Ableger der The-Binding-of-Isaac-Spiele.

The Legend of Bum-bo wurde Anfang 2016 angekündigt. Seither war es ziemlich ruhig um dem Titel, doch jetzt haben uns die Binding-of-Isaac-Macher endlich einen Trailer zum Puzzle-RPG serviert. Der Titel erscheint dieses Jahr für PC, Mac und Mobile-Devices, eine Switch-Version ist für 2019 geplant.

Ganz wie in Isaac sind die Level in The Legend of Bum-bo zufallsgeneriert. Das Gameplay unterscheidet sich aber grundlegend: Statt von Raum zu Raum zu laufen und mit Power-Ups immer größere Gegner zu besiegen, handelt es sich beim Spin-off um ein rundenbasiertes Puzzle-Rollenspiel. Stilistisch ist alles in Papieroptik gehalten. "Ich nenne es gerne ein Prequel, aber eigentlich kann ich nicht mehr als das Offensichtliche verraten, ohne zu viel zu spoilern." Entwickelt wird das Spiel von Edmund McMillen und James id. Wieder wird die Musik von Ridiculon beigesteuert, weswegen die ein oder andere Melodie aus The Binding of Isaac in abgeänderter Form wiederbelebt wird.

Bum-bo greift in Viererkämpfen mit Puzzle-Elementen an, muss sich aber auch durch defensive Techniken verteidigen. Durch verschiedene Mana-Arten kann der Münzsammler außerdem unterschiedliche Zaubersprüche ausführen. Bosse werden in dem Spiel natürlich nicht fehlen. Nachfolgend könnt ihr euch durch den ersten Trailer einen Eindruck vom Spielgeschehen verschaffen.