The Last Remnant Remastered

Unverhofft kommt oft: Etwas überraschend wurde nun eine Neuauflage des RPG-Klassikers The Last Remnant angekündigt - pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum des Titels.

Bei The Last Remnant Remastered handelt es sich um eine aufgebohrte und verbesserte Version des ursprünglich 2008 veröffentlichten Rollenspiel-Klassikers, der sich unter Genre-Fans großer Beliebtheit erfreut. Der Release dieser Neuauflage soll exklusiv für Sonys PlayStation 4 am 06. Dezember 2018 erfolgen, wie Square Enix bestätigte.

Das Original erschien zunächst für Microsofts Xbox 360. Es war damals das erste Spiel des Final-Fantasy-Schöpfers auf Basis der Unreal Engine. Obwohl der Titel eigentlich die breite Masse weltweit ansprechen sollte, bekam das Spiel die besten Kritiken schlussendlich doch aus dem fernen Japan.

Eigentlich war auch einmal ein PS3-Release des RPGs geplant, doch aus unbekannten Gründen sah diese Spielversion nie das Licht der Welt. Jetzt kommen aber immerhin PS4-Inhaber in den Genuss des Klassikers. Dabei setzen die Mannen nun auf die aktuelle Unreal Engine 4. Wenn das Spiel zum ersten Mal überhaupt für eine PlayStation-Konsole erscheint, könnt ihr dieses via PlayStation Store beziehn - wie gesagt: pünktlich zum 10-jährigen Jubliäum.