The Last of Us: Remastered

Naughty Dog hat pünktlich vor der Veröffentlichung der PlayStation 4 Pro einen neuen Patch zu The Last of Us: Remastered veröffentlicht.

Bereits im Vorfeld war bestätigt worden, dass die PS4-Version des Blockbusters The Last of Us um die Unterstützung der leistungsstärkeren Sony-Konsole ergänzt werden soll. Dieser Support wurde nun mit dem Update auf Version 1.07 nachgeliefert.

Dank des Patches unterstützt The Last of Us: Remastered auf der PS4 Pro eine native 4K-Auflösung. Die Framerate wird dabei bei 30 fps abgesperrt. Alternativ soll aber auch das Spielen in 1080p mit 60 fps möglich sein. Das Patch-Log, das ihr euch in Bildform in dieser Meldung ansehen könnt, bringt dem Titel außerdem auch HDR-Support ein.