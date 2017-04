The Last of Us: Part II

Naughty Dog hat vor einiger Zeit ja etwas überraschend The Last of Us: Part II offiziell angekündigt. Für das Blockbuster-Sequel hat man sich nun auch die Unterstützung einer bekannteren Schauspielerin gesichert.

In The Last of Us: Part II wird auch die Schauspielerin Shannon Woodward eine Rolle übernehmen. Das hat diese persönlich nun via Twitter bestätigt. Dort teilte sie ein Bild, auf dem sie in einem Motion-Capturing-Anzug zusammen mit Creative Director Neil Druckmann zu sehen ist.

Woodward dürfte Serien-Fans unter euch vor allen Dingen aufgrund ihres Auftritts in der erfolgreichen HBO-Reihe "Westworld" ein Begriff sein. Dort verkörperte sie die Programmiererin Elsie Hughes. Bei Twitter beschreibt sie sich passenderweise selbst als "legitimen Geek", weshalb sie sehr aufgeregt sei, am Naughty-Dog-Sequel mitwirken zu dürfen.

Weder Druckmann noch Woodward haben bislang aber Infos vom Stapel gelassen, welche Rolle sie in The Last of Us: Part II übernehmen wird. Unterdessen ist Woodward damit aber die bislang dritte Beteiligte, die für den Cast des Sequels bestätigt ist. Bislang wurden für weitere Rollen bereits Ashley Johnson und Troy Baker als Ellie und Joel schon angekündigt.