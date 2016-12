The Last of Us: Part II

Naughty Dog hat auf der PlayStation Experience überraschend The Last of Us: Part II angekündigt. Für das Sequel des Blockbusters hat man sich auch prominente Unterstützung aus dem TV-Bereich gesichert.

Die Autorin Halley Gross schreibt an der Geschichte von The Last of Us: Part II mit. Director Neil Druckmann hat dies via Twitter mit folgendem Tweet bestätigt: "Halley's my kickass co-writer."

Gross arbeitete an mehreren Episoden der TV-Serie "Westworld". Außerdem erwähnt Druckmann, dass er es kaum abwarten kann nähere Details bekanntzugeben und dass die Geschichte des zweiten Teils eine sehr intensive Erfahrung sein soll.

Schließlich hat Druckmann noch bestätigt, dass es sich beim gespielten Song von Ellie im Trailer um "Through the Valley" von Shawn James handelt.