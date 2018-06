The Last of Us: Part II

Sony ließ den hauseigenen E3 Showcase mit ruhigen Tönen losgehen. Im Fokus stand dabei The Last of Us: Part II.

Nach der Eröffnungsansprache von Shawn Layden, President und CEO von Sony Interactive Entertainment America, betrat zunächst Gustavo Santaolalla die Bühne. Der ist Lead Composer von The Last of Us: Part II und legte erstmal eine musikalische Live-Performance hin.

Anschließend wurde ein cineastischer neuer Trailer zum kommenden PS4-Exklusivtitel gezeigt, der musikalisch ruhig begann, ehe die Stimmung umschwenkte und neues Gameplay aus dem Naughty-Dog-Titel zu sehen war, in dem es auch mal etwas brutaler in einer Stealth-Passage zuging, die im weiteren Verlauf zu einer waschechten Action-Sequenz wurde.

Die komplette fast 12-minütige Sequenz gibt es im Folgenden im Video. Einen Release-Termin nannte Sony aber zunächst weiter nicht.