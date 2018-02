The Last of Us: Part II

Mit viel Euphorie wurde die Ankündigung von The Last of Us: Part II durch die Fans aufgenommen, doch einen Release-Termin hat das Sequel bislang noch nicht. Womöglich erscheint dieses aber tatsächlich im aktuellen Jahr 2018. Warum? Das erfahrt ihr hier!

PlayStation-Fans müssen sich nicht beschweren, denn ohnehin sind für dieses Jahr bereits etliche vielversprechende exklusive Blockbuster eingeplant. Viele Gamer auf der Sony-Heimkonsole warten aber vor allen Dingen auf The Last of Us: Part II, doch noch hat das Sequel keinen (auch nur groben) Release-Termin erhalten. Da kommt ein neuer Bericht aber sicherlich ganz recht.

Auf dem offiziellen Facebook-Account von PlayStation Schweden wirft man nämlich einen Blick voraus auf das aktuelle Jahr 2018 und erwähnt mal eben ganz beiläufig, dass auch The Last of Us: Part II sowie das vielversprechende Ghost of Tsushima - auch noch ohne Termin - ebenfalls zu einem "unglaublichen PlayStation-Jahr" beitragen würden. Hat die schwedische PlayStation-Niederlassung damit also unabsichtlich die Bestätigung vom Stapel gelassen, dass beide Titel tatsächlich noch 2018 erscheinen?

Eine offizielle Bestätigung ist das sicherlich noch nicht, denn regionale Niederlassungen und Social-Media-Accounts äußern sich mitunter schonmal etwas ungenau. Dennoch: Hoffnung macht das Posting allemal, auch wenn offizielle Bestätigungen in Bezug auf beide Titel weiter ausstehen.

Was The Last of Us: Part II betrifft, so äußerte sich Director Neil Druckmann im Rahmen der PlayStation Experience 2017 zuletzt näher. Damals sagte er, die Arbeiten seien zu 50 bis 60 Prozent abgeschlossen, was einen Release in 2018 eher unwahrscheinlich erscheinen ließ. Und auch zu Ghost of Tsushima sind seit der Ankündigung bislang eher weniger Details bekannt, so dass abzuwarten bleibt, ob Sucker Punch wirklich schon dieses Jahr eine Veröffentlichung hinbekommt. Wir halten euch auf dem Laufenden!