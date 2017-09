The Last of Us: Part II

Der Outbreak Day von The Last of Us am 26. September sorgt wie jedes Jahr für neue Extras zur Spielereihe. Diesmal hat das Entwicklerstudio drei interessante Projekte für Fans parat.

Der 26. September ist in der Welt von The Last of Us besser bekannt als Outbreak Day. Grund genug für die Entwickler von Naughty Dog den Tag ein wenig mit neuen Extras zu The Last of Us: Part II zu zelebrieren. In einem Blogeintrag präsentierte das Studio ein neues Poster, T-Shirt und ein Design für die PlayStation 4. Das Design des Poster stammt wie bereits im letzten Jahr von Kevin Tong und erwerben kann man es in limitierter Anzahl via MondoTees. Das T-Shirt zu The Last of Us: Part II ist ab sofort im PlayStation Gear Store verfügbar. Schließlich können Interessierte sich im PlayStation Store ein dynamisches Design mit Eindrücken aus dem Ankündigungstrailer inklusive Audio und Animationen für die PlayStation 4 herunterladen.

The Last of Us: Part II befindet sich derzeit in Entwicklung. In den letzten Neuigkeiten zum Nachfolger wurden Motion-Capturing-Aufnahmen mit einem Schwein getätigt und ein Auftritt der Schauspielerin Shannon Woodward, bekannt aus der Serie Westworld, bestätigt. Das Entwicklerteam Naughty Dog verzeichnete zuletzt den Verlust von Bruce Straley, dem Co-Director des ersten The Last of Us. Ein Veröffentlichungstermin des zweiten Teils wurde noch nicht bekanntgegeben.