The Last of Us: Part II

Derzeit steht bei Naughty Dog der nächste Ableger aus der Uncharted-Reihe im Vordergrund. Nichtsdestotrotz haben Director Neil Druckmann und Autorin Halley Gross neue Details zu The Last of Us: Part II veröffentlicht.

Neue Details der etwas besonderen Art zum kommenden The Last of Us: Part II haben Director Neil Druckmann und Autorin Halley Gross via Twitter bekanntgegeben. Die veröffentlichten Fotos und Videos zeigen ein Schwein, welches für Motion-Capturing-Aufnahmen genutzt wird. Inwiefern dieses im fertigen Spiel auftauchen wird, ist nicht bekannt. Druckmann erwähnte zuletzt, dass die Zeit für mehr von Ellie und Joel noch nicht gekommen ist und derzeit Chloe und Nadine aus Uncharted: The Lost Legacy im Rampenlicht stehen würden.

Neben erwähntem Schwein weiß man aber, dass auch Shannon Woodward, Schauspielerin der Serie "Westworld" eine Rolle im Spiel übernehmen wird. Außerdem wird man im zweiten Teil die Steuerung von Ellie übernehmen.