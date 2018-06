The Last of Us: Part II

Sony ließ den hauseigenen E3 Showcase mit ruhigen Tönen losgehen. Doch dann kam The Last of Us: Part II....

Update: Multiplayer-Comeback offiziell bestätigt (13.06.2018 - 16:12 Uhr)

Gegenüber den englischsprachigen Kollegen von GameSpot hat Sony positive Nachrichten zu The Last of Us: Part II parat: Der populäre Multiplayer-Modus aus dem ersten Teil wird ein Comeback geben.

Nachdem sich Sony im E3 Showcase auf eine ausgiebige Gameplay-Demo aus dem Singleplayer-Part des potentiellen PS4-Blockbuster konzentriert hat, bestätigten die Game Directors Anthony Newman und Kurt Margenau, dass auch der Factions-Modus im Sequel zurückkehren wird.

Über das genaue Ausmaß und mögliche Veränderungen am Multiplayer- bzw. Factions-Modus wollten beide zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber vorerst noch nicht reden.

Sony zeigt knapp 12-minütige brachiale Gameplay-Demo (12.06.2018 - 03:20 Uhr)

Nach der Eröffnungsansprache von Shawn Layden, President und CEO von Sony Interactive Entertainment America, betrat zunächst Gustavo Santaolalla die Bühne. Dieser fungiert als Lead Composer von The Last of Us: Part II und legte erstmal eine musikalische Live-Performance mit Banjo hin.

Anschließend wurde ein neuer Trailer zum kommenden PS4-Exklusivtitel gezeigt, der musikalisch ruhig begann, ehe die Stimmung umschwenkte und neues Gameplay aus dem Naughty-Dog-Titel zu sehen war, in dem es sowohl im Rahmen einer Stealth-Passage als auch einer waschechten Action-Sequenz sehr heftig zur Sache ging.

Die komplette, knapp 12-minütige Sequenz seht ihr im folgenden Video. Einen Release-Termin für The Last of Us: Part II nannte Sony weiterhin nicht.