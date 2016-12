The Last of Us: Part II

Der Media Showcase auf der diesjährigen PlayStation Experience im kalifornischen Anaheim endete mit einem echten Paukenschlag: Naughty Dog hatte neben dem Story-DLC zu Uncharted 4 einen weiteren Titel im Gepäck.

Anhand eines atmosphärischen Trailers wurde The Last of Us: Part II angekündigt. Der Blockbuster von Naughty Dog erhält damit ein Sequel, das der Geschichte der älter gewordenen Ellie und auch von Joel folgt.

Das erste The Last of Us erschien im Jahr 2013 und endete mit einem Cliffhanger, welcher das Schicksal von Ellie offen ließ. Aus diesem Grund ergibt es sicherlich Sinn, dass Naughty Dog nun einen Nachfolger auf den Markt bringt, der die Geschichte aufgreift.

Creative Director Neill Druckmann kommentiert: "Ich kann euch nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, endlich mit euch teilen zu können, dass Ellie und Joel für ein weiteres tiefgehendes, schmerzhaftes und emotionales Abenteuer zurückkehren werden. Wie viele von euch, sind wir unglaublich glücklich mit der Welt von The Last of Us und ihren Charakteren und während ein Sequel eventuell wirkte, als wäre es nur eine Frage der Zeit, war das nicht der Fall."

Und weiter: "Wir wussten, dass es eine Geschichte sein muss, die es wert ist, sie zu erzählen und vielleicht noch wichtiger, eine Geschichte, die Joel und Ellie gerecht wird. Nachdem wir Jahre mit verschiedenen Ideen verbrachten (und beinahe aufgaben), haben wir endlich eine Geschichte entdeckt, die sich nach etwas Besonderem anfühlt – eine Geschichte die sich zu einer epischen Reise entwickelt hat."

Weitere Details, darunter auch ein Termin, stehen noch aus, auch weil sich der Titel noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet. So sollen weitere Infos erst in den kommenden Monaten folgen. Dennoch sprechen die zwei Entwickler Ashley Johnson und Troy Baker im Rahmen eines Panels heute um 21:00 Uhr (live via Twitch) über die Ankündigung. Anbei gibt es erstmal den besagten Trailer für euch.