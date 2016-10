The Last Guardian

Interessierte des Soundtracks vom kommenden The Last Guardian haben ab sofort die Möglichkeit eine spezielle Vinyl-LP vorzubestellen. Ebenfalls wird Sony eine digitale Variante der Melodien im PlayStation Store veröffentlichen.

Das kommende The Last Guardian erhält eine eigene Vinyl-LP von iam8bit. Dies hat Sony im offiziellen PlayStation Blog angekündigt. Diese kann ab sofort vorbestellt werden und wird Anfang des nächsten Jahres verschickt. Die Musik wurde von Takeshi Furukawa komponiert, der auch für "Star Wars: The Clone Wars" zuständig war. Neben dieser speziellen Sammler-Edition des Soundtracks wird auch im PlayStation Store eine digitale Variante mit 19 Songs zu erwerben sein.

The Last Guardian erscheint am 06. Dezember exklusiv für die PlayStation 4. Der Titel war zuvor für den 25. Oktober geplant, wurde aber verschoben. Mittlerweile hat dieser aber den Gold-Status erreicht und ist damit fertiggestellt.