The Last Guardian

Nachdem The Last Guardian vor einigen Wochen nach vielen Jahren Entwicklungszeit erschienen ist, hat Sony nun eine Preissenkung bekannt gegeben.

Im Dezember war es soweit und mit The Last Guardian ist ein lang erwartetes Adventure für die PlayStation 4 erschienen. Erwartungsgemäß ist der Titel kein Hit im Mainstream, weswegen die Verkaufszahlen anscheinend nicht zufriedenstellend sind. Daher hat sich Sony dazu entschlossen, den Preis offiziell zu senken.

Das bedeutet, dass ihr ab sofort die Chance habt, das Spiel vergünstigt zu erwerben. Der Preis für The Last Guardian im PlayStation Network beträgt momentan 34,99 Euro. In Anbetracht dessen, dass der Titel vor knappen acht Wochen erschienen ist, kann man dabei schon von einem Schnäppchen sprechen. Ist das für euch Grund genug, es doch einmal mit Trico zu versuchen?