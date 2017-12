The Last Guardian

Besitzer von PlayStation VR dürfen schon bald The Last Guardian in einer speziellen Demo in der virtuellen Realität erleben und auf Erkundung mit Trico gehen.

The Last Guardian gehörte zu den meist erwarteten Spielen der letzten Jahre. Nach einer ursprünglichen Ankündigung für die PlayStation 3 ist das Adventure Ende 2016 exklusive für die PlayStation 4 erschienen. Nun erhalten Spieler, die gerne noch etwas mehr Zeit mit dem großen Tierwesen Trico aus The Last Guardian verbringen wollen, die Gelegenheit dazu. Sony hat während der Pressekonferenz der PlayStation Experience 2017 eine kostenlose Standalone-VR-Demo zu The Last Guardian angekündigt.

Wie die Bezeichnung der Demo bereits erahnen lässt, ist The Last Guardian für das Spielen der VR-Demo nicht erforderlich. Darin erhaltet ihr die Möglichkeit das Adventure dank PlayStation VR in der virtuellen Realität zu erleben. Neben einem PSVR-Headset wird für die spezielle Demo eine PlayStation Kamera benötigt. Einen ersten Einblick in das Gameplay der VR-Erfahrung von The Last Guardian liefert ein Trailer, den ihr unterhalb dieser News ansehen könnt.

Erscheinen soll die Standalone-VR-Demo von The Last Guardian bereits in der kommenden Woche am 12. Dezember. Obwohl die Bezeichnung Demo vermuten lässt, dass Sony eine größere und längere VR-Erfahrung von The Last Guardian plant, ist dem nicht so. Wie der amerikanische PlayStation Blog schreibt, sei keine längere Version des Projektes geplant. Weiter heißt es, die Demo biete eine gute Möglichkeit, um die Power von PlayStation VR und das „atemberaubende“ The Last Guardian zu erleben.